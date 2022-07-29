Москва, , 13:24 — REGNUM Известный режиссёр Фёдор Бондарчук рассказал, как относится к продюсеру «Ласкового мая» Андрею Разину. Об этом написал портал «Телепрограмма» 29 июля.

Федор Бондарчук Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мне с Андреем приходилось работать. Я снимал музыкальное видео для его продюсерского проекта. Он, конечно, феноменальный человек. Он — великий продюсер. И действительно сложно разобраться, где там правда, а где нет. То, что он говорит, а ты думаешь: «Господи. Подождите. Дайте мне очухаться», — заявил Бондарчук. Режиссёр также добавил, что однажды помогал Разину со съёмкой видео для одного из проектов продюсера.

Ранее Андрей Разин раскрыл раскрыл размеры гонораров участников «Ласкового мая». По словам продюсера, музыканты «зарабатывали три трёхкомнатные квартиры денег».

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