Ярославль, , 12:43 — REGNUM В Ярославскую область с рабочим визитом 29 июля прибыл министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Об этом сообщил и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Сергей Одноколов.

Максим Решетников Официальный сайт правительства России

По словам чиновника, в планах у министра посещение промышленного парка «Мастер», Тутаевского моторного завода, Ярославского завода упаковочных материалов, а также участие в заседании инвестиционного совета Центрального Федерального округа.