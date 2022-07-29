Ярославль, 29 июля, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Ярославскую область с рабочей поездкой 29 июля прибыл министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников. Об этом сообщил и. о. директора департамента инвестиций и промышленности Ярославской области Сергей Одноколов.

Официальный сайт правительства России Максим Решетников

По словам чиновника, в планах у министра посещение промышленного парка «Мастер», Тутаевского моторного завода, Ярославского завода упаковочных материалов, а также участие в заседании инвестиционного совета Центрального Федерального округа.