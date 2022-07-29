Ташкент, , 12:42 — REGNUM Позиция России по Тайваню остается неизменной, заявил 29 июля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров журналистам по итогам визита в Узбекистан.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для нас этот вопрос абсолютно ясен. Наша позиция о наличии только одного Китая остается неизменной. Такую же позицию на словах периодически подтверждают США, но на практике, как вы сами понимаете, дела не всегда совпадают со словами», — заявил министр.

Он добавил, что у Москвы «нет никаких проблем с отстаиванием принципа суверенитета Китая, и мы исходим из того, что никаких раздражителей, никаких провокаций, которые могут эту ситуацию обострить, предприниматься не будут».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай заявил о готовности дать ответ в случае визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. В Пекине подчеркнули, что такая поездка будет расцениваться как попытка Вашингтона нарушить территориальную целостность Китая.

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