* талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 29 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. В афганской провинции Парван боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли жилой дом. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Jo Naylor Убийство

Инцидент произошёл вечером 28 июля в кишлаке Абдак уезда Саланг провинции Парван.

По данным источников, в результате инцидента пострадали 17-летний молодой человек и девушка, а также 30-летняя женщина. Все жертвы являются членами одной семьи. Пострадавшие проходят лечение в частной больнице в Парване.

Источники со ссылкой на пострадавших утверждают, что гильмендские талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) преднамеренно обстреляли этот жилой дом.