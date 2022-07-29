Каракас, 29 июля 2022, 12:41 — REGNUM Президент Николас Мадуро приветствовал обязательство правительства Венесуэлы и новых властей Колумбии продвигаться вперед в нормализации двусторонних отношений, которые были прерваны в 2019 году. Об этом пишет Prensa Latina.

Николас Мадуро
Николас Мадуро
Hossein Zohrevand

Глава венесуэльского государства назвал успешной встречу, состоявшуюся накануне между представителями властей обеих стран.

«Это была добродетельная встреча союза в духе [Симона] Боливара; Колумбия и Венесуэла должны быть объединены под идеалом мира, сотрудничества и интеграции», — сказал Мадуро.

По его словам, в ходе встречи были рассмотрены различные вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как планы по обеспечению мира и безопасности на всей границе, а также постепенное экономическое и торговое открытие приграничной линии.