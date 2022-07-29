Каракас, 29 июля, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Президент Николас Мадуро приветствовал обязательство правительства Венесуэлы и новых властей Колумбии продвигаться вперед в нормализации двусторонних отношений, которые были прерваны в 2019 году. Об этом пишет Prensa Latina.

Hossein Zohrevand Николас Мадуро

Глава венесуэльского государства назвал успешной встречу, состоявшуюся накануне между представителями властей обеих стран.

«Это была добродетельная встреча союза в духе [Симона] Боливара; Колумбия и Венесуэла должны быть объединены под идеалом мира, сотрудничества и интеграции», — сказал Мадуро.

По его словам, в ходе встречи были рассмотрены различные вопросы, представляющие взаимный интерес, такие как планы по обеспечению мира и безопасности на всей границе, а также постепенное экономическое и торговое открытие приграничной линии.