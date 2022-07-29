Москва, 29 июля, 2022, 12:38 — ИА Регнум. Законопроект, предлагающий увеличить с 1,4 млн. рублей до 3 млн. рублей сумму страхования вкладов в банках, внесен в Госдуму Сахалинской областной думой, передает корреспондент ИА REGNUM 29 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Авторы пояснили, что с момента установления данного предельного размера возмещения по вкладам произошли изменения, свидетельствующие о необходимости его пересмотра. Они приводят данные Росстата, согласно которым, инфляция за прошедший семилетний период составила 68,16%.

Также разработчики законопроекта отмечают, что введенные санкции оказали существенное влияние как на инфляционные ожидания, так и на темпы роста отечественной экономики и стабильность финансовой системы. Инициаторы поправок уверены, что повышение в нынешних условиях предельного размера страхового возмещения по банковским вкладам будет способствовать укреплению доверия граждан к банковской системе.

Ранее сообщалось, что Центробанк не видит пользы от увеличения лимита страховки по вкладам. В регуляторе поясняли, что с момента создания системы страхования вкладов ее лимит повысился в 14 раз и покрывает почти 99% вкладов физических лиц.