Москва, , 12:36 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел Гольмовского, Горловки и Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 11:30 с позиций в Курдюмовке ВСУ нанесли удары по Гольмовскому, выпустив восемь снарядов калибра 155 мм.

В 11:35 из Второй Николаевки огонь открыт по Горловке, выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

В 12:00 из Невельского начался обстрел Куйбышевского района Донецка, выпущено пять снарядов калибра 152 мм.