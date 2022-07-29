Донецк, 29 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Киевские боевики снова произвели обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Об этом 29 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ministry of Defense of Ukraine Украинская артиллерия ведёт обстрел

Уточняется, что новый обстрел Киевского и Куйбышевского районов Донецка были зафиксированы в 12:15 (совпадает с мск) и во время них по городу было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские войска совершили обстрел города Горловка в ДНР.