Кишинёв, 29 июля, 2022, 12:35 — ИА Регнум. Молдавия хочет покупать газ в Румынии, а не в России, заявила молдавский президент Майя Санду 29 июля на совместной пресс-конференции со своим румынским коллегой Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

«Мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее. Мы хотим гарантировать нашим гражданам, что они не замерзнут зимой, и чтобы сохранить социальную стабильность в стране», — сказала Санду.

Президент заявила, что Молдавия платит самую высокую цену за голубое топливо, если учитывать соотношение доходов населения страны. Она также добавила, что республика нуждается в помощи, так как пострадала из-за начала спецоперации по денацификации Украины.

Стоит отметить, что в июле цена на газ для Молдавии установилась на уровне около $900 за 1 тыс. кубометров. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица ранее отметила, что не получается найти более дешёвый газ. При этом экс-президент Молдавии Игорь Додон отмечает, что страна могла бы покупать газ по ценам втрое ниже, как Венгрия, если бы власти не проводили антироссийскую политику.