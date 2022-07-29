Ставрополь, , 12:34 — REGNUM В Ставропольском крае выполнено уже около 70% плана по социальной догазификации. Регион вошел в число субъектов РФ, ставших лидерами по данному направлению, сообщил 29 июля губернатор края Владимир Владимиров.

Газификация Пресс-служба правительства Тверской области

Общий уровень газификации Ставрополья превысил 98%, при этом, как отметил глава субъекта РФ, подведение газа требуются еще для более 11 тыс. домовладений.

«Потенциал догазификации в регионе оценивается в 11 135 домовладений. В актуальный план-график сейчас включены 2666 домовладений. Из них полностью газифицировано 782 домовладения. Всего до границ земельных участков доведена труба для 1707 домовладений. В обработке находится еще более 3,8 тысячи заявок», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Как отметил Владимиров, завершить социальную догазификацию власти региона планируют за два года.