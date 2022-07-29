Ставрополь, 29 июля 2022, 12:34 — REGNUM В Ставропольском крае выполнено уже около 70% плана по социальной догазификации. Регион вошел в число субъектов РФ, ставших лидерами по данному направлению, сообщил 29 июля губернатор края Владимир Владимиров.
Общий уровень газификации Ставрополья превысил 98%, при этом, как отметил глава субъекта РФ, подведение газа требуются еще для более 11 тыс. домовладений.
Как отметил Владимиров, завершить социальную догазификацию власти региона планируют за два года.