Рабат, , 12:38 — REGNUM Участники палеонтологической экспедиции на юго-востоке Марокко обнаружили окаменелые останки доисторической рептилии. В экспедиции приняли участие учёные из университетов Бата и Портсмута, а также специалисты из марокканского Университета имени короля Мухаммеда II.

Динозавр

По итогам исследования, учёные опубликовали статью в журнале Cretaceous Research Journal.

В ходе экспедиции исследователи обнаружили скелет плезиозавра: водоплавающей рептилии, жившей на Земле в Меловой период (145−66 миллионов лет назад). Находка учёных открывает дискуссию о том, что плезиозавры, возможно, обитали не только в морях, но и в пресных водоёмах.