Бразилиа, 29 июля, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва примет участие в съезде Бразильской социалистической партии, который пройдет в одном из столичных отелей при участии союзных политических организаций и парламентариев. Об этом пишет Prensa Latina.

Valter Campanato/ABr Лула да Сильва

На съезде социалисты обсудят кандидатуру политика Джеральдо Алькмина на пост вице-президента на октябрьских выборах.

Бразильская социалистическая партия является частью движения «Идем вместе за Бразилию», состоящего из семи партий, которые поддерживают кандидатуру Лулы на грядущих выборах.