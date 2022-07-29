Петрозаводск, , 12:42 — REGNUM Власти Карелии заручились поддержкой заместителя председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрия Медведева в вопросе сохранения льготных тарифов на электричество для предприятий до 2027 года, сообщил 29 июля глава республики Артур Парфенчиков.

Глава Карелии Артур Парфенчиков и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. vk.com/aparfenchikov

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Медведев 28 июля посетил Карелию с рабочим визитов и помимо осмотра объектов приграничной инфраструктуры встретился с главой республики. По словам Парфенчикова, снижение тарифов на электроэнергию для карельских предприятий, которое произошло в 2018 году при личной поддержке президента России Владимира Путина, дало мощный экономический эффект.

«Заниматься предпринимательством в Карелии стало выгоднее — стало больше инвесторов, внешних и внутренних, увеличилось количество рабочих мест и налоговые отчисления. В январе следующего года действие постановления правительства России о льготных тарифах для Карелии завершает свое действие», — указал глава республики добавив, то Дмитрий Медведев много лет возглавлял федеральное правительство и прекрасно знает, какое значение имеет стоимость тарифов для экономического роста.

«Именно поэтому он поддержал нашу инициативу о продлении до 2027 года льготного энергорежима. Причем сделал это заявление в контексте национальной безопасности, ведь ее связь с экономическим ростом прямая и несомненная», — пояснил Артур Парфенчиков.

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