Улан-Удэ, 29 июля, 2022, 12:32 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Бурятии подтвердили 35 новых случаев заражения коронавирусом. Пять человек госпитализированы в ковидные стационары, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, общее число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 137 783. Жертвами коронавируса стали 3036 пациентов.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 134 484 человека, в том числе 18 за последние сутки.