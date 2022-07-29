Петропавловск-Камчатский, , 12:29 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов проинспектировал региональный Центр «Мой бизнес» и сам прошёл путь начинающего предпринимателя, об итогах проверки он рассказал в эфире программы «Главное за неделю».

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края © Пресс-служба губернатора Камчатского края

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Солодов подчеркнул, что остался доволен работой центра.

«На самом деле — да, доволен. Внимательное отношение, быстрое обслуживание. Видно, что нет очередей, людей, которые теряют время в ожидании, ну и ещё раз повторю — внимательный подход. Надеюсь, что каждая такая консультация заканчивается созданием нового бизнеса, потому что это то, что больше всего нужно Камчатскому краю. Нужно, чтобы как можно больше жителей полуострова были вовлечены в предпринимательство, и эту энергию малых предприятий несли не только в развитие своего бизнеса, но и в развитие нашей экономики», — сказал губернатор Камчатки.

Как сообщало ИА REGNUM, для туристов на Камчатке в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» создаются новые инфраструктурные объекты, которые делают регион более привлекательным, а отдых в крае комфортным и безопасным.