Москва, 29 июля, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Украинская артиллерия обстреляла Петровский район Донецка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

В 11:15 с позиций в Красногоровке украинские националисты нанесли удар по Петровскому району Донецка. Выпущено пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли Горловку из миномёта.