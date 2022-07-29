Донецк, , 12:27 — REGNUM Кировский район Донецка вновь подвергся артиллерийскому обстрелу киевских боевиков. Об этом 29 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинская артиллерия ведёт обстрел mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Кировского района Донецка был зафиксирован в 10:30 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено десять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюменской области 29 июля отправились на службу в Вооружённые силы Российской Федерации подразделения контрактников «Тобол» и «Тайга».