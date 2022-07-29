* талибы — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 12:26 — REGNUM На афгано-пакистанской границе в уезде Спинбулдак афганской провинции Кандагар произошло столкновение между боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и пакистанскими пограничниками. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Боевик движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) newsonline

Источники уточняют, что конфликт произошёл после разрушения некоторых пограничных объектов из-за ливней и наводнения.

Отмечается, что обошлось без жертв, сейчас ситуация нормализовалась. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока никак не прокомментировали этот вопрос.

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Это не первый случай столкновений талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с пограничниками Пакистана.