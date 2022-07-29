Донецк, 29 июля, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Украинские войска совершили обстрел города Горловка. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Артиллерия ВСУ. Пресс-служба министерства обороны Украины

В 10:50 нанесён удар с позиций в населённом пункте Новгородское. По посёлку шахты имени Гагарина выпущено десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов ДНР.