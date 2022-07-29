Майкоп, 29 июля 2022, 12:22 — REGNUM Адыгея окажет помощь в восстановлении одного из районов Херсонской области. Шефство над Геническим районом будет способствовать скорейшему приведению в порядок социальной инфраструктуры и нормализации жизни населения, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
По словам Кумпилова, делегация из Адыгеи изучает ситуацию на месте и подсчитывает объем необходимой помощи, составляя список первоочередных задач и план работы на перспективу. Кроме того, уже сегодня, 29 июля, из Майкопа в Геническ будет направлена первая партия гуманитарного груза объемом 20 тонн.