Майкоп, 29 июля, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Адыгея окажет помощь в восстановлении одного из районов Херсонской области. Шефство над Геническим районом будет способствовать скорейшему приведению в порядок социальной инфраструктуры и нормализации жизни населения, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Телеграм-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Гуманитарная помощь из Адыгеи

«Наша республика взяла шефство над Геническим районом Херсонской области для всестороннего содействия в развитии и восстановлении района. В настоящее время там работает группа специалистов от республики, которые оказывают местной администрации консультационную и методическую помощь», — написал глава Адыгеи в своем телеграм-канале.

По словам Кумпилова, делегация из Адыгеи изучает ситуацию на месте и подсчитывает объем необходимой помощи, составляя список первоочередных задач и план работы на перспективу. Кроме того, уже сегодня, 29 июля, из Майкопа в Геническ будет направлена первая партия гуманитарного груза объемом 20 тонн.