Ярославль, 29 июля 2022, 12:26 — REGNUM В Ярославле водитель машины пытался подкупить сотрудника полиции, чтобы не получить штраф за тонировку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.
При этом сам мужчина попытался подкупить полицию, чтобы уйти от ответственности и передал сотрудникам 5 тысяч рублей, после чего полицейские сразу сообщили об этом в дежурную часть. Сейчас против водителя возбуждено уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество, также мужчину привлекли к административной ответственности за излишнюю тонировку.