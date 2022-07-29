Ярославль, 29 июля, 2022, 12:26 — ИА Регнум. В Ярославле водитель машины пытался подкупить сотрудника полиции, чтобы не получить штраф за тонировку. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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«В Дзержинском районе Ярославля сотрудниками ДПС ГИБДД был выявлен автомобиль «Хендай», светопропускание стекол которого не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. В ходе проверки документов сотрудниками полиции установлено, что 35-летний водитель не имеет регистрации на территории РФ», — сообщили в полиции.

При этом сам мужчина попытался подкупить полицию, чтобы уйти от ответственности и передал сотрудникам 5 тысяч рублей, после чего полицейские сразу сообщили об этом в дежурную часть. Сейчас против водителя возбуждено уголовное дело о покушении на мелкое взяточничество, также мужчину привлекли к административной ответственности за излишнюю тонировку.