Тюмень, , 12:22 — REGNUM В Тюменской области 29 июля отправились на службу в Вооруженные силы Российской Федерации подразделения контрактников «Тобол» и «Тайга». Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Шеврон именного тюменского военного подразделения «Тайга» Информационный центр правительства Тюменской области

В составе подразделения «Тайга» на службу отправилась и девушка-медсестра.

«Возможность служить в Тюменском батальоне — большая честь для меня. Я не могла поступить иначе. Родители поддержали, у них тоже чувство гордости. Но не без слёз, конечно. Сказали, ты молодец, все будет хорошо, мы тебя ждем дома. Я знаю, что я нужна нашим парням, должна им помочь», — пояснила медсестра подразделения.

Начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко пожелал батальону солдатской удачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области продолжается формирование инженерного батальона «Тобол», подразделения снайперов «Тайга» и дивизиона «Сибирь».

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