Брянск, 29 июля, 2022, 12:23 — ИА Регнум. В Брянской области за истекшие сутки 42 человека завершили лечение от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в региональном оперативном штабе. Госпитализировано шесть новых пациентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Аппараты ИВЛ

Всего в Брянской области зарегистрировано 163 166 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 158 702 человека, осложнения при инфекции стали причиной смерти 4 043 пациентов.

В лабораториях региона проведено 2 008 991 исследование на коронавирус.