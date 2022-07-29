Вашингтон, , 13:23 — REGNUM Премьера фильма «Крид 3» режиссёра Майкла Б. Джордана отложена. Об этом сообщил портал Comicbook 29 июля.

Майкл Б. Джордан в фильме «Крид 2» Кадр из трейлера

Так, выход картины перенесли с 23 ноября 2022 года на 3 марта 2023-го. Вместе с тем студия MGM анонсировала разработку спин-оффа «Крида», посвящённого сыну персонажа Ивана Драго.

Ранее стало известно, что Сильвестр Сталлоне не будет сниматься в триквеле «Крида». В то же время актёр планирует выступить в качестве продюсера ленты.

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