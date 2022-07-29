Тирасполь, 29 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Руководство Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) 29 июля отметило 30-летие со дня прибытия в регион миротворцев из России. Об этом сообщает пресс-служба главы ПМР.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровью жить!

«В этот день в трагическом для республики 1992 году в Тирасполь прибыли российские миротворцы, чтобы прекратить кровопролитие, обеспечить и охранять мир на берегах Днестра», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, официальные лица республики приняли участие в церемонии возложения цветов к Арке Мира «Блаженны миротворцы», возведенной в селе Парканы в 2017 году. В акции также участвуют иностранные гости, военнослужащие, общественники и священнослужители.

Сообщается, что от лица приднестровцев цветы возложил глава ПМР Вадим Красносельский. В этот день он также выпустил обращение по случаю годовщины, где отметил, что невозможно переоценить роль миротворцев в деле сохранения мира в Приднестровье.