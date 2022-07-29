Воронеж, 29 июля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Строительство нового терминала международного аэропорта «Воронеж» приостановлено инвестором — холдингом «Новапорт».

Марина Каширская ИА REGNUM Воронежский аэропорт

По информации «Коммерсантъ-Черноземье», причиной приостановки строительства стали неясные перспективы возобновления пассажирских авиаперевозок, а также повышение цен на заложенные в спецификации проекта импортные стройматериалы, невозможность их доставки.

Как уточняется, работы были прерваны после завершения фундамента, технически они могут возобновиться в течение восьми месяцев. При этом стоимость строительства нового терминала, когда оно возобновиться, может вырасти. Источник в холдинге заявил изданию, что речь об отказе от проекта не идёт.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство нового аэровокзального комплекса аэропорта «Воронеж» анонсировалось ещё в 2014 году, объем инвестиций оценивался тогда в 4 млрд рублей. В сентябре 2019 года аэропорт сменил собственникам, его приобрела компания «Новапорт». Тогда было заявлено о планах сдать новый терминал аэропорта к 2022 году, начало строительства анонсировалось на конец 2020 — начало 2021 года. Осенью 2021 года власти региона заявляли, что объём инвестиций в проект составит около пяти миллиардов рублей. Добавим, что с 24 февраля 2022 году аэропорт Воронежа временно закрыт.