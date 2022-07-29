Благовещенск, , 12:24 — REGNUM С компании Приамурья, причинившей ущерб природе на сумму более 135 млн рублей, взыскали 1,8 млн. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.

Добыча золота AntonTulskiy

Читайте также: Золотодобывающая компания Приамурья может лишиться лицензии

ООО «Три П» загрязнило реку Малый Караурак. Компания сливала в водоём отходы после добычи рассыпного золота. Концентрация взвесей в реке превышала допустимые нормативы в десятки раз.

«В сбросах сточных вод содержались опасные для здоровья человека и окружающей среды вещества и соединения. Согласно оценкам специалистов, размер вреда, причиненного обществом «Три П» реке Малый Караурак составил 135 миллионов 344 тысячи 115 рублей. В прошлом году министерство природных ресурсов обратилось в суд для взыскания с ООО «Три П» указанной суммы. Благовещенский городской суд удовлетворил исковые требования», — отметили в минприроды Приамурья.

Как сообщало ИА REGNUM, право одного из недропользователей Амурской области на добычу золота может быть аннулировано. Причина — загрязнение золотодобытчиком окружающей среды. Компания загрязняла водоёмы в Селемджинском районе.