Благовещенск, 29 июля 2022, 12:24 — REGNUM С компании Приамурья, причинившей ущерб природе на сумму более 135 млн рублей, взыскали 1,8 млн. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе министерства природных ресурсов региона.
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ООО «Три П» загрязнило реку Малый Караурак. Компания сливала в водоём отходы после добычи рассыпного золота. Концентрация взвесей в реке превышала допустимые нормативы в десятки раз.
Как сообщало ИА REGNUM, право одного из недропользователей Амурской области на добычу золота может быть аннулировано. Причина — загрязнение золотодобытчиком окружающей среды. Компания загрязняла водоёмы в Селемджинском районе.