Донецк, 29 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Украинские войска обстреляли несколько населённых пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом 29 июля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

U.S. Army Europe ВСУ

В 8:40 с позиций в Клещеевке обстреляно Доломитное, выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

В 9:00 из Отрадовки стреляли по Новолуганскому, выпущено десять снарядов калибра 155 мм.

В 9:05 из Николаевки нанесён удар по Гольмовскому с применением РСЗО «Град», выпущено 40 ракет.

В 9:40 из Отрадовки по Новолуганскому выпустили восемь боеприпасов 155 мм.

В 10:30 из Курдюмовки по Гольмовскому выпущено пять снарядов калибра 155 мм. Одновременно из Клещеевки по Новолуганскому выпущено восемь снарядов калибра 155 мм.

В 10:50 из Клещеевки по Доломитному выпустили девять снарядов калибра 155 мм. В 11:20 по Донецку выпустили пять снарядов калибра 152 мм.