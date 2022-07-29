Архангельск, 29 июля, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Архангельской области подготовлено свыше 40 тысяч доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Об этом в соцсетях сообщил глава областного минздрава Александр Герштанский.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Вакцинация

«К сожалению, мы не видим пока высокого спроса на вакцинацию, в среднем вакцинируются 38 человек на 100 тысяч населения — это небольшой показатель. Мы надеемся, что люди все-таки осознают важность вакцинации, поскольку сейчас наблюдается рост заболеваемости COVID-19», — заявил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области выявлен новый вид штамма «Омикрон».