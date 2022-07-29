Солнечный, Хабаровский край, , 12:20 — REGNUM В Солнечном районе Хабаровского края 28 июля начались прения по уголовному делу о гибели детей в палаточном лагере «Холдоми» в отношении Виталия Бурлакова, Максима Кузнецова и Эдуарда Новгородцева.

Пожар в лагере «Холдоми» 27.mchs.gov.ru

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Гособвинение просит суд назначить от пяти до восьми лет лишения свободы обвиняемым, сообщает ТАСС.

Так, для Бурлакова и Кузнецова просят по восемь лет, для Новгородцева — пять лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 3 декабря начался судебный процесс по уголовному делу, связанному с гибелью детей в «Холдоми».

Фигуранты уголовного дела: владелец лагеря Виталий Бурлаков и директор «Холдоми» Максим Кузнецов, которым инкриминируют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Руководители приняли детей в лагерь с брезентовыми палатками, в которых были установлены обогреватели с нарушением техники безопасности.

Ещё один подсудимый — начальник районного отдела МЧС России Эдуард Новгородцев, которого обвиняют в халатности, повлекшей смерть двух и более человек.