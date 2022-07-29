Донецк, 29 июля, 2022, 12:16 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования подвергли обстрелам Гольмовский и Горловку, а также Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Об этом 29 июля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:30 (совпадает с мск) и во время него по населённому пункту было выпущено снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, уточняется, что в 11:35 киевские боевики выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Горловке, в 11:55 — восемь снарядов калибра 152 мм по Киевскому району Донецка и в 12:00 — пять снарядов калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ, пять бронетранспортеров и две долговременные боевые точки.