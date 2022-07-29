Чебоксары, , 12:15 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор жителю Канашского района, которого признали виновным в изнасиловании недалеко от остановки общественного транспорта. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Приговор Иван Шилов © ИА REGNUM

Под уголовное преследование попал 32-летний житель Канашского района. Преступление было совершено ночью 30 апреля 2022 года, на тот момент фигурант уголовного дела был пьян.

По данным правоохранителей, находясь на остановке общественного транспорта в Цивильске, он напал на ранее незнакомую 33-летнюю женщину, затащил её в лесопосадку и, угрожая убийством, изнасиловал.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование, соединённое с угрозой убийством»), назначив четыре года и три месяца лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 37-летний новочебоксарец осуждён за изнасилование знакомой и надругательство над ребёнком. Ранее судимый за сексуальные преступления мужчина получил 22 года колонии.

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