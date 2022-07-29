Луганск, 29 июля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. Силы Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили до 50 боевиков ВСУ, пять бронетранспортеров, две долговременные боевые точки, сообщает 29 июля Народная милиция ЛНР.

Rusvesna.su Народная милиция ЛНР

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР противник понес большие потери в живой силе и военной технике. Уничтожено: до 50 человек личного состава; 5 бронетранспортеров; 3 единицы специальной автомобильной техники; 2 долговременные огневые точки», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, силы Донецкой Народной Милиции за сутки уничтожили до 40 боевиков ВСУ, три гаубицы Д-30, гаубицу М–777, два БТР.

Читайте также: Силы ДНР за сутки уничтожили до 40 боевиков ВСУ