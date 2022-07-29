Самара, , 12:21 — REGNUM Привлекать в проект по поставке продуктов питания через оптово-распределительный центр сельскохозяйственные потребительские кооперативы Самарской области поручил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Столовая City-yaroslavl.ru

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на совещание по вопросу реализации в Самарской области пилотного проекта по поставке продуктов питания через специализированный склад.

Отмечается, что сейчас в регионе проектом охвачено 116 учреждений социальной направленности в 13 муниципалитетах.

«Нам удалось добиться главного социального эффекта — высокого качества продукции, поставляемой в социальные учреждения региона. Мы помним, как несколько лет назад на оперативных совещаниях в правительстве области разбирали вопиющие случаи поставки недобросовестными поставщиками некачественных продуктов в учреждения соцсферы. Сегодня качество продукции соответствует всем нормативам», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Председатель областного правительства отметил, что в настоящее время в регионе более половины от потенциального количества учреждений, которые могут участвовать в проекте, уже работают по данной схеме.

«Еще порядка ста учреждений мы можем привлечь. В первую очередь прошу сосредоточиться на западе и севере области», — заявил он.

Отмечается, что Кудряшов поставил задачу чиновникам проработать вопросы логистики, укрупнить партии заказов в те учреждения, в которых позволяют складские площади, увеличить перечень товаров, которые можно хранить на складе. Помимо этого, он поручил привлекать в проект сельскохозяйственные потребительские кооперативы Самарской области.