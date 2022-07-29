Санкт-Петербург, 29 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Санкции Евросоюза в отношении России из-за начатой специальной военной операции на Украине может лишить 3 тыс. жителей Ленинградской области работы. Об этом ТАСС 29 июля сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM В поисках работы

По его словам, рабочие места сокращаются из-за санкций и ухода иностранных производителей с российского рынка.

«Мы ожидаем сокращения рабочих мест, но не более трех тысяч в общей сложности. И мы их спокойно замещаем свободными рабочими местами», — сказал Дрозденко, напомнив, что область входит в ТОП-3 регионов страны по низкой безработице, которая оценивает в 0,4%.

Глава региона отметил, что все производства, которые сейчас находятся в простое, возобновят работу. «Но будут либо работать в меньших объемах, либо производить упрощенную продукцию, в том числе по комплектации», — отметил губернатор.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что безработными в Ленобласти признаны 4439 местных жителя, при этом на бирже труда опубликовано 48 976 вакансий. Всего в регионе об увольнении персонала с марта текущего года сообщило 50 организаций, в простое находятся 43 предприятия.