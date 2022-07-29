Молдавия, , 12:11 — REGNUM Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) подвергается нападкам со стороны властей страны. Об этом заявил на Международном форуме Коммунистической партии Китая (КПК) и мировых марксистских партий исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Флаг Молдавии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Сегодня Партия социалистов продолжает борьбу за будущее Молдовы. Социалисты стали главной силой, противостоящей либеральной диктатуре, которую установило очередное «правое» большинство», — лидер социалистов.

Батрынча заявил, что давление властей не заставит ПСРМ отказаться от политической борьбы за «подлинную независимость» республики и за интересы молдавского народа. В связи с этим партия считает одной из наиболее важных задач — налаживать сотрудничество с международными партнёрами.

Стоит отметить, что в мае прокуратура Молдавии начала уголовное преследование экс-президента страны, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Его обвинили в «коррупции», «измене родине» и на время следствия поместили под домашний арест. В июле силовики арестовали одного из лидеров партии «Шор» Марину Таубер по делу о незаконном финансировании партии. У её соратников провели почти 100 обысков.

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