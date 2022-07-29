Молдавия, 29 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) подвергается нападкам со стороны властей страны. Об этом заявил на Международном форуме Коммунистической партии Китая (КПК) и мировых марксистских партий исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Молдавии

«Сегодня Партия социалистов продолжает борьбу за будущее Молдовы. Социалисты стали главной силой, противостоящей либеральной диктатуре, которую установило очередное «правое» большинство», — лидер социалистов.

Батрынча заявил, что давление властей не заставит ПСРМ отказаться от политической борьбы за «подлинную независимость» республики и за интересы молдавского народа. В связи с этим партия считает одной из наиболее важных задач — налаживать сотрудничество с международными партнёрами.

Стоит отметить, что в мае прокуратура Молдавии начала уголовное преследование экс-президента страны, почётного председателя Партии социалистов Игоря Додона. Его обвинили в «коррупции», «измене родине» и на время следствия поместили под домашний арест. В июле силовики арестовали одного из лидеров партии «Шор» Марину Таубер по делу о незаконном финансировании партии. У её соратников провели почти 100 обысков.