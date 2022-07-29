Москва, , 12:11 — REGNUM Российский хоккеист, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не испытывает на себе проявления русофобии в Америке. Об этом 29 июля он сказал на пресс-конференции.

Александр Овечкин Michael Miller

«Испытываю ли я на себе русофобию? Нет, у нас такого нет. У нас всё дружно, все сплочены. Поэтому такого нет», — сказал Овечкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Овечкин заявил, что приезжает в Россию после каждого сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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