Новосибирск, , 12:13 — REGNUM В Новосибирской области становится больше желающих привиться от COVID-19. Об этом заявили в региональном министерстве здравоохранения.

Вакцинация от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, 26 июля был привит 2691 человек, 27 июля — 2729 человек, 28 июля — уже 3072 новосибирца.

По данным на 29 июля в общей сложности одним компонентом в Новосибирской области вакцинировано 1 702 116 взрослых и 4429 детей. Полный курс вакцинации прошли 1 605 408 взрослых и 3951 ребёнок.

В наличии 293 451 комплект вакцин от коронавируса для взрослых и 641 комплекта «Спутника М» для подростков.