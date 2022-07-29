Великий Новгород, 29 июля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Житель Парфинского района Новгородской области Сергей Федоров погиб в ходе специальной военной операции России на Украине. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» заявил губернатор региона Андрей Никитин.

Страница губернатора Андрея Никитина в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Федоров

Глава региона отметил, что Федоров связал жизнь с военной службой в 1997 году, когда его призвали в ряды Вооружённых сил РФ. Срочную службу боец проходил на Северном Кавказе, участвовал в боевых действиях в рамках чеченской кампании. В звании старшего сержанта Федоров завершил срочную службу.

«Сергей был общительным и добрым, никогда не оставался в стороне от чужой беды. Не терпел несправедливость. Поэтому принял решение об участии в спецоперации на Украине в качестве добровольца. По-другому он поступить и не смог бы, самоотверженно сражаясь за лучшее в этом мире», — отметил Никитин.

Губернатор направил соболезнования семье и близким погибшего. Напомним, ранее в ходе спецоперации погиб солдат из Новгородской области. Всего область потеряла 11 бойцов, согласно сообщения властей региона.