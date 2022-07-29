Манагуа , , 12:10 — REGNUM Никарагуа отозвала свое одобрение кандидатуры посла США Уго Родригеса за неуважительные и интервенционистские заявления. Об этом заявили в МИД Никарагуа, пишет Prensa Latina.

Никарагуа Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Правительство Никарагуа, используя свои полномочия и осуществляя свой суверенитет, немедленно отзывает разрешение, выданное Уго Родригесу», — говорится в послании, направленном секретарю Государственного департамента США Энтони Блинкену.

Зачитывая текст, министр иностранных дел Никарагуа Денис Монкада заявил, что эти заявления были сделаны в нарушение принципов международного права, Устава ООН и Венской конвенции о дипломатических сношениях.

В этой связи он еще раз подчеркнул, что каждый дипломат обязан способствовать уважению и взаимопониманию между народами и правительствами: «Мы напоминаем, что в рамках дипломатии и в соответствии с постулатами Венской конвенции посол или кандидат в послы Уго Родригес не может вмешиваться в национальные вопросы, которые являются прерогативой никарагуанцев, и тем более проявлять неуважение, оскорблять, унижать, угрожать, играть ведущую роль или быть фактором вмешательства и интервенционизма во внутренние дела нашей страны».