Ростов-на-Дону, 29 июля, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области в ходе заседания 28 июля одобрили закон, освобождающий членов семей погибших и умерших от ранений ветеранов боевых действий, участников СВО от уплаты транспортного налога. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Налоги

«Главная задача, которую мы сегодня перед собой ставим применительно к налоговому регулированию, — это предоставить льготы для семей ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции. Мы считаем, что и наши герои, и члены их семей должны получать максимальную возможную поддержку», — считает спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия»).

Документ также освобождает от транспортного налога собственников электромобилей, которые ездят исключительно на электродвигателе. 50-процентная скидка предусмотрена для собственников «гибридных» электромобилей. Льгота установлена на срок с 1 января 2022 года до 31 декабря 2024 года.