Анкара, 29 июля 2022, 12:09 — REGNUM Управление оборонной промышленности Турции на данный момент не рассматривает вопрос о возможности сотрудничества с Россией в вопросе совместного производства беспилотников. Об этом 28 июля заявил глава турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир, его слова приводит газета Hürriyet.
«Я не могу сказать, будет или нет (сотрудничество с РФ в этом вопросе). В нашей повестке ничего такого нет, работы в этом направлении не ведутся. Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики, мы лишь выполняем работы, связанные с ее технической стороной», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
При этом ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что в ходе встречи президент России Владимир Путин 19 июля в Тегеране со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил сотрудничество в производстве беспилотников компании Bayraktar.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля глава Российско-турецкого делового совета Кани Карааслан заявил, что по итогам 2022 года товарооборот между Турцией и Россией может достичь $60 млрд.