Анкара, 29 июля, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Управление оборонной промышленности Турции на данный момент не рассматривает вопрос о возможности сотрудничества с Россией в вопросе совместного производства беспилотников. Об этом 28 июля заявил глава турецкой оборонной промышленности Исмаил Демир, его слова приводит газета Hürriyet.

Bayhaluk Bayraktar TB2

«Я не могу сказать, будет или нет (сотрудничество с РФ в этом вопросе). В нашей повестке ничего такого нет, работы в этом направлении не ведутся. Процесс формируется в рамках политики Турецкой Республики, мы лишь выполняем работы, связанные с ее технической стороной», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

При этом ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что в ходе встречи президент России Владимир Путин 19 июля в Тегеране со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил сотрудничество в производстве беспилотников компании Bayraktar.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля глава Российско-турецкого делового совета Кани Карааслан заявил, что по итогам 2022 года товарооборот между Турцией и Россией может достичь $60 млрд.