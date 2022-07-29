Тюмень, , 12:09 — REGNUM В Тюменской области в единый день голосования 11 сентября 2022 года выберут депутатов в Ишимском, Вагайском районах и в двух сельских поселениях Тюменского и Казанского районов. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Кроме того, будут замещены мандаты депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому в ЯНАО); депутатов Тобольской городской думы по одномандатным избирательным округам №12 и №23; депутатов Ишимской городской думы по одномандатным избирательным округам №11 и №16; депутата думы Уватского муниципального района по одномандатному избирательному округу №7. Довыборы 39 депутатов пройдут в 34 сельских поселениях Тюменской области.

Всего на 100 депутатских мандатов выдвинуто в регионе 255 кандидатов. Процесс регистрации будет завершён 4 августа 2022 года.