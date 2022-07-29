* талибы — запрещённая в России организация

Кабул, 29 июля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. В афганской провинции Газни сотрудники местного управления министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока арестовали пятерых сотрудников отдела образования этой провинции за отсутствие бороды или головного убора. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Цитата из к/ф «Сказ про то, как царь Петр арапа женил». Реж. Александр Митта. 1976. СССР Пётр I рубит бороду

Согласно источникам, эти люди были задержаны из-за слишком короткой бороды и отсутствия головных уборов.

Недавно делегации министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока посетила Газни, и всем госслужащим в этой провинции было приказано отращивать бороды и носить головные уборы.